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14:09, 20 Мая 2017

"Туман на трассе – это ничто по сравнению с ямами в Петрозаводске"

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Водитель поделился впечатлениями от поездки по дорогам Петрозаводска.

В социальной сети в группе "Столица на Онего" один из водителей написал историю о своей поездке по дорогам Петрозаводска в дождливую ночь с 19 на 20 мая.

"В минувшую ночь я ехал из Медвежьегорска в Петрозаводск, - написал водитель, - от самого Медвежьегорска до Шуи дорогу окутывал плотный туман, как молоко.

Дороги почти не было видно. Все машины двигались с осторожностью на низкой скорости. Помимо тумана движение осложняли ремонтные работы, ведущиеся на трассе "Кола".

Только прорвались сквозь туман, как в Шуе на нас обрушился дождь, проливной. На подъезде к Петрозаводску казалось, что хуже дорога уже быть не может, но я ошибался. Преодолев катакомбы дорожников на Объездной, въехал в Петрозаводск.

Ночной город встретил ямами: огромными, опасными, скрывающимися под лужами. Дождь не прекращался. Мой путь лежал на Старую Кукковку.

Ехал по Лесному проспекту, лужи по возможности старался объезжать, но пару раз все-таки зацепил колесом ямку неведомой глубины.

В районе моста у Кукковского кольца работала дорожная техника: собирала смет. Предупреждающие знаки висели, все нормально, но я не подумал, что песок можно собрать в огромную, метровую гору и оставить на полосе. Видимо, рассчитывали на то, что ночь, машин мало – успеют убрать. Эта куча чуть не стала последним холмиком для меня.

Дорога по Карельскому проспекту до ул. Лыжной приказала долго жить подвеске моего автомобиля. С адреса на Старой Кукковке по работе пришлось ехать еще на Октябрьский проспект и ул.Советскую.

Дорога сверкала лужами, водительское чутье подсказывало, что впереди еще много сюрпризов. Окончательно доконала дворовая территория на ул.Советской – дорога, идущая от Октябрьского проспекта вверх от бара "Бруклин".

Ямы там там были такие, что туман на трассе показался просто цветочками. После такой поездки по ночному Петрозаводску мою машину ждет ремонт, в адрес городских властей есть только нецензурные слова и вопрос, как вы передвигаетесь по таким дорогам?!"

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