Туристов в Карелию попытаются привлечь современным причалом

Современный причал на побережье Ладоги сможет привлечь туристов в Питкярантский район, сообщили в пресс-службе Карелии.

Планы по реконструкции нового причала в поселке Хийденсельга глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил с руководством Ладожского лесозавода 29 сентября.

Повысить туристическую привлекательность Питкярантского района поможет реконструкция причала в поселке Хийденсельга на берегу Ладожского озера.

Причал принадлежит ЗАО "Ладожский лесопильный завод". Сейчас пристань используется для отгрузки пило- и лесоматериалов, бруса.

"Нам важно, чтобы в Приладожский туристический кластер начали заходить крупные пассажирские суда. Один из таких приоритетных проектов сегодня – это Хийденсельга. Туристы смогут приезжать сюда в рамках посещения Валаама. Необходимо, чтобы суда могли где-то делать дополнительные туристические остановки. Мы рассчитываем, в первую очередь, на туристов из Петербурга. Но это могут быть и другие рейсы", – подчеркнул Артур Парфенчиков.

Новый пассажирский причал позволит туристам отправляться из Хийденсельги к памятнику природы «Белые мосты» и горному парку "Рускеала" по воде, наслаждаясь бесподобными видами Приладожья с палубы корабля.

Для обустройства пассажирского причала необходимо провести ремонтные работы и углубить дно.

Развитием береговой инфраструктуры Ладожского озера вблизи Хийденсельги займется специальная рабочая группа, которая будет сформирована в начале октября.