Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Политика
14:51, 30 Сентября 2017

Туристов в Карелию попытаются привлечь современным причалом

По теме

К водопадам "Белые мосты" проложили дорогу
30.09.17 13:34
В горный парк "Рускеала" можно будет доехать на ретропоезде
30.09.17 12:48
Стало известно, куда уйдет Катанандов, лишившийся поста сенатора от Карелии
30.09.17 11:06
Все новости
Загрузка...

Современный причал на побережье Ладоги сможет привлечь туристов в Питкярантский район, сообщили в пресс-службе Карелии.

Планы по реконструкции нового причала в поселке Хийденсельга глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил с руководством Ладожского лесозавода 29 сентября.

Повысить туристическую привлекательность Питкярантского района поможет реконструкция причала в поселке Хийденсельга на берегу Ладожского озера.

Причал принадлежит ЗАО "Ладожский лесопильный завод". Сейчас пристань используется для отгрузки пило- и лесоматериалов, бруса.

"Нам важно, чтобы в Приладожский туристический кластер начали заходить крупные пассажирские суда. Один из таких приоритетных проектов сегодня – это Хийденсельга. Туристы смогут приезжать сюда в рамках посещения Валаама. Необходимо, чтобы суда могли где-то делать дополнительные туристические остановки. Мы рассчитываем, в первую очередь, на туристов из Петербурга. Но это могут быть и другие рейсы", – подчеркнул Артур Парфенчиков.

Новый пассажирский причал позволит туристам отправляться из Хийденсельги к памятнику природы «Белые мосты» и горному парку "Рускеала" по воде, наслаждаясь бесподобными видами Приладожья с палубы корабля.

Для обустройства пассажирского причала необходимо провести ремонтные работы и углубить дно.

Развитием береговой инфраструктуры Ладожского озера вблизи Хийденсельги займется специальная рабочая группа, которая будет сформирована в начале октября.

По теме

К водопадам "Белые мосты" проложили дорогу
30.09.17 13:34
В горный парк "Рускеала" можно будет доехать на ретропоезде
30.09.17 12:48
Стало известно, куда уйдет Катанандов, лишившийся поста сенатора от Карелии
30.09.17 11:06
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"
26.09.2017, 10:13
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
25.09.2017, 12:04
Росгвардия сообщила в УФАС о нарушениях в охране здания правительства Карелии
23.09.2017, 10:19
ВИДЕО: Иномарка насмерть сбила пешехода в центре Петрозаводска
28.09.2017, 16:28
Стали известны последствия закрытия одного из крупнейших строительных гипермаркетов в Петрозаводске
25.09.2017, 10:52
Ширшина рассказала, где живет и работает после отставки

Аналитика

28.09.2017 11:15
Капитал
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану 1
ООО "ТехРент" не боится снегопадов и гололеда.
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
"Было страшно и больно" 17
27.09.2017 09:40
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег 1
26.09.2017 10:13
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 2
26.09.2017 09:59
Вся аналитика

Чтиво

28.09.2017 09:07
Без политики
Skoda Octavia одна из наиболее востребованных машин в России
Новая Skoda Octavia одна из наиболее успешных, востребованных и любимых машин в России.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
архив чтиво

Медиа

Кержаков выпустил мальков в Карелии
28.09.2017 10:27
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (3)
Крым
Оно
Серый кит
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»