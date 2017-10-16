Туристы из Карелии пострадали в ДТП с экскурсионным микроавтобусом на Ставрополье

Экскурсионный автобус съехал в кювет в Ставропольском крае вечером в воскресенье, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"На 25-ом километре автодороги "Александровское - Буденновск" произошел съезд с трассы в кювет без последующего опрокидывания экскурсионного микроавтобуса Volkswagen, следовавшего по маршруту "Железноводск - Элиста". На момент ДТП в автобусе находилось 19 человек, из них 6 человек доставлены в больницу Новоселицкого района, после обследования госпитализированы трое", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса не справился с управлением. В результате пострадали пять человек - 71-летний и 57-летняя жители Карелии, 42-летняя жительница Самары, 60-летний и 62-летняя жители Костромской области.

"У большинства констатированы ушибы поясничного отдела и травмы головы, у одного - перелом носа", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что в момент аварии все пассажиры были пристегнуты. Проводится проверка, пишет "Интерфакс".