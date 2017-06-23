Туристы не хотят ехать в Карелию из-за плохой погоды

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12:13, 23 Июня 2017

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Туроператоры сообщили о снижении спроса на экскурсионные туры по России

Сокращение спроса на экскурсионные программы по России составило порядка 20%, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"На падение экскурсионного турпотока основное влияние оказывает экономическая ситуация. Экскурсии – это обычно вторая или третья поездка в году, не основной отпуск, поскольку, в первую очередь, люди стремятся отдохнуть на море. И в условиях кризиса, сокращения доходов они отказываются от второстепенной поездки, менее важной для семьи и детей. Падение потока по всем экскурсионным программам в совокупности в июне составляет около 20% по сравнению с прошлым годом", - рассказал С.Ромашкин.

По его мнению, немалую роль в этом году сыграла и плохая погода. Туристы не хотят ехать в Карелию или Ярославль в дождь, ждут, пока в европейской части России погода наладится.
Директор по внутреннему рынку Coral Travel Алена Громова также сообщила о снижении спроса на экскурсионные туры по России.

"Экскурсионные туры по России по-прежнему востребованными, однако, по сравнению с прошлым годом продажи упали примерно на 20%, поскольку в летнем ассортименте появилась Турция", — отметила она.

По ее словам, традиционно первое место делят между собой Санкт-Петербург и Москва. Далее рейтинг популярности туров продолжает Калининград и Казань. Также востребованы у туристов "Золотое кольцо России" и Алтайский край.

Между тем в НТК "Интурист" сообщили, что в плохую погоду россияне вместо отдыха на черноморском побережье зачастую предпочитают экскурсионные поездки.

"Количество поездок примерно на уровне прошлого года. Большое число россиян не имеет заграничных паспортов и вообще не покидает территорию страны. При этом погода в начале этого лета на черноморском побережье была не очень привлекательная, а куда-то поехать хочется. И многие отправляются в экскурсионные поездки", — рассказал директор по продажам НТК "Интурист" Сергей Толчин.

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Комментарии

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Гарик
2017-06-23 13:08:16
Как же тогда " жемчужину" будем из Карелии делать???))
Гость
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