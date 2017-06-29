Туроператоры откажутся от перевозок детских групп из-за новых требований к автобусам

Туроператоры готовы уйти из бизнеса детских туров с автобусной перевозкой в случае вступления в силу запрета на использование при перевозке детей автобусов старше 10 лет.

Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она напомнила, что 1 июля истекает срок действия постановления правительства, которым откладывается вступление в силу запрета на использование для детских туристических перевозок автобусов старше 10 лет. Запрет был введен постановлением правительства от 17 декабря 2013 года, но его вступление в силу четыре раза откладывалось. Сейчас перспективы очередного переноса или отмены запрета туманны, подчеркнула Тюрина.

"Туроператоры готовы уйти из бизнеса, где задействованы групповые детские перевозки, при вступлении в силу этого запрета на эксплуатацию автобусов старше 10 лет. Тем более что вся эта ситуация уже снизила на 50–70% количество детских групповых туров", — сказала Тюрина.

В случае, если с 1 июля вступит в силу, организованная перевозка детских групп в России практически перестанет существовать, подчеркнула Тюрина.

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