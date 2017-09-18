09:45, 18 Сентября 2017
Тушить загоревшуюся постель в Беломорске приехали две пожарные машины и 6 огнеборцев
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Пожар произошел в жилом доме в Беломорске, сообщили в МЧС Карелии.
В минувшее воскресенье 17 сентября в 16.15 в городе Беломорск произошел пожар в жилом доме по адресу: остров Больничный, дом 45.
В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности и диван на общей площади 1кв.м. одной из квартир.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Для ликвидации привлекалось дежурное подразделение пожарно-спасательной части №61 города Беломорска (6 чел. 2 ед. техники).
В результате пожара никто не пострадал.
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