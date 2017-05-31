16:02, 31 Мая 2017
У аэропорта "Петрозаводск" скоро появится новый гендиректор
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Гендиректором аэропорта "Петрозаводск" может стать экс-сотрудник гражданской авиации Карелии.
Сейчас обязанности руководителя предприятия исполняет заместитель гендиректора Алексей Глодев. Однако на днях будет назначен новый гендиректор аэропорта, сообщают "Вести Карелии".
С 5 июня им может стать петрозаводчанин Виктор Клещев, которому 1 мая исполнился 61 год.
Подробнее читайте в материале издания.
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