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Новости. Общество
19:10, 25 Сентября 2017

У Даны Борисовой скоро закончатся деньги

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Мать телеведущей готова продать квартиру, чтобы погасить ее долги.

По словам матери Даны Борисовой Екатерины, очень скоро у них не останется денег, чтобы погашать валютный кредит, поэтому она готова продать квартиру, сообщает starhit.ru. Сейчас самое важное для нее - здоровье дочери.

Некоторое время назад Дана Борисова откровенно рассказала о борьбе с наркотической зависимостью и других проблемах в программе "Секрет на миллион". В течение пяти месяцев телеведущая проходит лечение в реабилитационном центре в Таиланде. Появление матери в студии программы Леры Кудрявцевой Дана восприняла скептически. "Моя мама прямо телезвезда. Она зарабатывает на передачах, ходит и рассказывает про мое состояние", - заявила тогда Борисова.

Однако такое замечание дочери не помешало Екатерине вновь стать гостьей телепрограммы. В шоу "Звезды сошлись" женщина рассказала, как сейчас обстоят дела в их семье. Родительница Даны призналась, что сильно опекала дочь, а излишнее внимание к Дане обернулось против нее. Женщина называет себя созависимым человеком.

"Моя любовь просто душила моих детей. Она не сделала их самостоятельными. И в какой-то трудный момент жизни, когда они должны были выстоять, они сломались. Самый правильный поступок, который я совершила, это я отдала Дану специалистам. Я верю, что она восстановится, так как она осознала и приняла эту проблему, а это самое главное", - отметила мама Борисовой.

Екатерина утверждает, что ее любовь перешла в форму одержимости. По словам родственницы Борисовой, она поступила правильно, рассказав о проблемах дочери, так как зависимые люди часто отрицают свою болезнь.

Пока Дана пробует восстановиться, ее мама испытывает серьезные финансовые трудности. Екатерина пробует продать автомобиль телеведущей. 

"Это желание Даны, потому что у нее с 2008 года есть валютный кредит, который она брала, когда родилась Полина, на покупку таунхауса. Она выплатила почти все 700 тысяч долларов. Осталось еще 49 тысяч. До ноября у Даны есть на счету деньги, они автоматически списываются. А потом – все", - отметила Екатерина.

Мать артистки говорит, что даже готова продать квартиру в Крыму, если это потребуется. Московские апартаменты Даны пока пустуют. Дочь Борисовой живет с отцом, Максимом Аксеновым. Мужчина не дает бабушке видеться с внучкой. "Он мотивирует это психикой и здоровьем Полины. Ей сейчас очень тяжело", - заявила мать Даны. К слову, женщина передумала бороться за опеку над Полиной. Она видит, что с отцом девочке живется весьма неплохо.

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