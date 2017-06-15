У девушки украли велосипед, пока она сидела в кафе на проспекте Ленина

В Петрозаводске 27-летняя девушка лишилась велосипеда, который она оставила у входе в кафе на проспекте Ленина.

Как рассказали в карельском МВД, вечером девушка подъехала на велосипеде к одному из кафе, расположенных на проспекте Ленина. Велосипед она оставила у входа, пристегнув его противоугонным тросом.

"Вернувшись спустя непродолжительное время, девушка обнаружила отсутствие велосипеда. Ущерб заявительница оценила в 20 000 рублей", - отметили в министерстве.

Информация о преступлении была передана всем дежурным нарядам полиции.

"Вскоре на улице Красной сотрудники ДПС остановили мужчину, который ехал на похищенном велосипеде. Он был доставлен в отдел полиции", - сообщили в МВД.

Предполагаемый злоумышленник, 26-летний петрозаводчанин, ранее уже был судим за имущественные преступления. По факту кражи возбуждено уголовное дело.