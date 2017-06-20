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15:06, 20 Июня 2017

У Госюрбюро Карелии закончились деньги на бесплатных юристов для населения

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Государственное юридическое бюро Карелии столкнулось с серьезным недофинансированием деятельности 15 адвокатов, с которыми у ведомства заключены соглашения на оказание бесплатных юридических услуг для населения.

Об этом сообщила начальник Государственного юридического бюро Карелии Татьяна Тимофеева.

"Самая большая проблема здесь, конечно, отсутствие должного финансирования для услуг адвокатов, - уточнила Тимофеева. - На 2017 год было выделено всего 30 тысяч рублей для этих целей. На сегодняшний день они полностью истрачены, поэтому адвокатам мы больше не можем в этом году поручать оказание бесплатной юридической помощи, что представляет определенную проблему, поскольку с помощью адвокатов мы также обеспечивали доступность для граждан юридической помощи в тех районах, где отсутствуют офисы Госюрбюро, куда юрисконсульты не могут добраться либо из-за длительного расстояния, либо из-за отсутствия должного финансирования на оплату командировочных расходов".

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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