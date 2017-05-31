"У каждого клиента свой характер, свои взгляды и требования"

Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово".

О своей работе рассказывают продавцы-консультанты и автослесари, руководители технического блока и автомойщики, мастера, диагносты, автомаляры. ПКФ "Слово" сегодня имеет статус официального дилера известных автомобильных брендов: KIA, LADA, LIFAN, Chevrolet NIVA, УАЗ, Chery и ГАЗ, а также предлагает полный спектр услуг по обслуживанию и ремонту всех автомобилей отечественного и импортного производства (Сервис Мультибренд), включая кузовные и лакокрасочные работы.

Подробнее читайте здесь.