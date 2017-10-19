У "Ласточки", идущей из Петрозаводска в Великий Новгород, появятся новые остановки

Для удобства пассажиров электричка будет останавливаться еще в трех пунктах.

Для удобства пассажиров ОАО "РЖД" назначило новые остановки электропоездам "Ласточка" № 819/820 Новгород-на-Волхове – Петрозаводск на станциях Подберезье и Спасская Полисть. Также по многочисленным просьбам пассажиров с 10 декабря появится возможность посадки/высадки на станции Ирса города Кириши.

В РЖД напоминают, что "Ласточка" сообщением Новгород-на-Волхове – Петрозаводск курсирует ежедневно. Из Петрозаводска электропоезд отправляется в 14.46 и прибывает в Новгород-на-Волхове в 21.06. Из Новгорода-на-Волхове электропоезд отправляется в 17.45, прибывая в Петрозаводск в 00.20 следующих суток. В пути следования "Ласточка" находится около 6,5 часа.

В составе электропоезда 5 вагонов, для пассажиров действуют два класса обслуживания: 2 и 3. Предусмотрены необходимые условия для проезда людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в вагоне 5 могут проезжать пассажиры с мелкими домашними животными.

При покупке билетов действует акция "1 км = 1 рубль": стоимость проезда от Новгорода-на-Волхове до Петрозаводска составит всего 464 рубля, а от Новгорода-на-Волхове до ст. Чудово-Московское – 74 рубля. Воспользоваться данным предложением пассажиры могут при покупке билетов на поезда "Ласточка", отправляющиеся в период по 16 декабря 2017 года включительно.