У любимого советского актера обнаружили рак

Несмотря на серьезный диагноз, супруга артиста надеется на лучшее.

В сентябре Николай Караченцов попал в больницу. В СМИ появлялись разные данные о самочувствии народного артиста РСФСР. Близкие звезды кино и театра отрицали, что он жалуется на проблемы со здоровьем и объясняли его госпитализацию плановым обследованием, рассказывает "СтарХит".

В среду, 4 октября, журналисты написали о том, что Николаю Петровичу провели биопсию ткани. Компьютерная томография показала, что у артиста есть новообразование в левом легком. "СтарХит" связался с супругой знаменитости Людмилой Поргиной, прояснившей слухи о его состоянии.

"У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она не операбельная. Но мы надеемся на лучшее", – рассказала женщина "СтарХиту".

Напомним, что жена Николая Караченцова рассказала об опухоли в его левом легком в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", вышедшей в начале сентября. По словам Людмилы Поргиной, врачи обнаружили у актера новообразование после аварии, случившейся в феврале этого года. Тогда женщину лишили прав за управление машиной в нетрезвом виде, однако она отрицает свою вину.

"Представьте себе: 12 лет бороться за жизнь человека, напиться, сесть за руль и убить всех четверых и себя тоже? И ради чего это? У меня длинный день. Утром я забила багажник вином, водкой, шампанским, виски, чтобы привезти в ресторан для поминок… Все разбилось, машина несколько раз перевернулась и легла на бок. Вся шуба в крови, водке, вине, виски. Сколько мы там пролежали, я не знаю. Может, час-полтора", – говорила Людмила Андреевна.

Николаю Петровичу провели бронхоскопию и увидели опухоль. "Затем сделали обследование ПЭТ, оно показало, что метастаз нет. Мы тут же улетели в Германию, полечились", – комментировала Поргина некоторое время назад, когда еще не было известно о злокачественном характере образования.

В эфире передачи Андрея Малахова жена Николая Караченцова также объяснила, почему ее мужу, который передвигается с большим трудом, не делают операцию на колене. По словам Людмилы Андреевны, организм актера не сможет восстановиться после подобного вмешательства медицинских специалистов. "У него нет физических возможностей пройти реабилитационный период, чтобы заработал искусственный сустав. Поэтому мы так ходим. И мы не от того плохо ходим, а от того, что у нас был эпилептический припадок", – делилась Поргина.