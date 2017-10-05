Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
19:10, 05 Октября 2017

У любимого советского актера обнаружили рак

По теме

Названы самые популярные у россиян экзотические направления отдыха
05.10.17 18:40
ВИДЕО: Водитель топором прорубил двойную сплошную на дороге
05.10.17 18:20
Тринадцатилетняя девочка удирала от полиции со скоростью 140 км/ч
05.10.17 18:00
Все новости
Загрузка...

Несмотря на серьезный диагноз, супруга артиста надеется на лучшее.

В сентябре Николай Караченцов попал в больницу. В СМИ появлялись разные данные о самочувствии народного артиста РСФСР. Близкие звезды кино и театра отрицали, что он жалуется на проблемы со здоровьем и объясняли его госпитализацию плановым обследованием, рассказывает "СтарХит". 

В среду, 4 октября, журналисты написали о том, что Николаю Петровичу провели биопсию ткани. Компьютерная томография показала, что у артиста есть новообразование в левом легком. "СтарХит" связался с супругой знаменитости Людмилой Поргиной, прояснившей слухи о его состоянии.

"У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она не операбельная. Но мы надеемся на лучшее", – рассказала женщина "СтарХиту".

Напомним, что жена Николая Караченцова рассказала об опухоли в его левом легком в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", вышедшей в начале сентября. По словам Людмилы Поргиной, врачи обнаружили у актера новообразование после аварии, случившейся в феврале этого года. Тогда женщину лишили прав за управление машиной в нетрезвом виде, однако она отрицает свою вину.

"Представьте себе: 12 лет бороться за жизнь человека, напиться, сесть за руль и убить всех четверых и себя тоже? И ради чего это? У меня длинный день. Утром я забила багажник вином, водкой, шампанским, виски, чтобы привезти в ресторан для поминок… Все разбилось, машина несколько раз перевернулась и легла на бок. Вся шуба в крови, водке, вине, виски. Сколько мы там пролежали, я не знаю. Может, час-полтора", – говорила Людмила Андреевна.

Николаю Петровичу провели бронхоскопию и увидели опухоль. "Затем сделали обследование ПЭТ, оно показало, что метастаз нет. Мы тут же улетели в Германию, полечились", – комментировала Поргина некоторое время назад, когда еще не было известно о злокачественном характере образования. 

В эфире передачи Андрея Малахова жена Николая Караченцова также объяснила, почему ее мужу, который передвигается с большим трудом, не делают операцию на колене. По словам Людмилы Андреевны, организм актера не сможет восстановиться после подобного вмешательства медицинских специалистов. "У него нет физических возможностей пройти реабилитационный период, чтобы заработал искусственный сустав. Поэтому мы так ходим. И мы не от того плохо ходим, а от того, что у нас был эпилептический припадок", – делилась Поргина.

По теме

Названы самые популярные у россиян экзотические направления отдыха
05.10.17 18:40
ВИДЕО: Водитель топором прорубил двойную сплошную на дороге
05.10.17 18:20
Тринадцатилетняя девочка удирала от полиции со скоростью 140 км/ч
05.10.17 18:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2017, 23:30
ФОТО: Полина Гагарина полностью обнажилась для фотосессии
02.10.2017, 11:32
Суд удалил Алиханова из зала заседаний по его делу
28.09.2017, 16:28
Стали известны последствия закрытия одного из крупнейших строительных гипермаркетов в Петрозаводске
02.10.2017, 14:19
Город строгого режима
29.09.2017, 14:37
СРОЧНО: ФАС РФ заявила, что компания КСМ необоснованно получила договор на строительство Гоголевского моста
28.09.2017, 10:08
Петрозаводск включен в число проблемных городов, где срываются сроки сдачи перинатальных центров

Аналитика

Сегодня 11:15
Политкухня
"События происходили страшные" 9
Экс-глава Карелии, бывший директор музея "Кижи" Андрей Нелидов дал первые показания в суде и рассказал, какую роль в его деле сыграли советник Иван Романов, кижские торговцы, игумен Валаамской обители и силовые структуры.
Пряжинский "голодомор" (18+) 10
03.10.2017 16:14
То немцу смерть 19
03.10.2017 10:22
"Петровская слобода": новая жизнь на старом месте
02.10.2017 10:00
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану 1
28.09.2017 11:15
Вся аналитика

Чтиво

02.10.2017 14:19
Без политики
Город строгого режима 1
Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе. От Петрозаводска до поселка Надвоицы, где и расположена ИК-1, почти 300 км – путь неблизкий.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
архив чтиво

Медиа

Пряжинский "голодомор" (видео)
03.10.2017 17:04
все фото и видео

Опрос

О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?

Афиша

Сегодня в городе (2)
Крым
Оно
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»