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19:40, 23 Июня 2017

У молодой жены Ивана Краско взяли анализ ДНК

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Все произошло в "Прямом эфире".

Героями последнего выпуска программы Бориса Корчевникова "Прямой эфир" стали супруги Иван и Наталья Краско. Они даже не ожидали, что в студии появится биологическая мать девушки, которая бросила ее еще в младенческом возрасте. По словам женщины у нее забрали дочь, когда девочке не было и года, и положили в больницу, ведь у ребенка был врожденный порок сердца, и требовалось серьезное лечение, пишет uznayvse.

После больницы маленькая Наташа попала в приемную семью, где воспитывалась до совершеннолетия. Из-за предательства матери, Наталья Краско сейчас не испытывает к ней нежных чувств, зато всегда хотела найти своего отца. Редакция программы, разыскала мужчину, который, по словам родительницы на момент рождения дочери являлся ее мужем.

До эфира у него и Краско взяли тест ДНК, поскольку мужчина заявил, что не признает дочь, пока не будет установлена их родственная связь, ведь на момент развода супруга заявила, что у них нет совместных детей.

И как не странно, оказалась права. Тест показал, что вероятность его отцовства – ноль процентов. Редакция uznayvse.ru хочет добавить, Иван Краско очень обиделся на несостоявшуюся тещу, когда та заявила, что не одобряет брак дочери. Актер поднялся со своего места и вышел из студии, но его вскоре вернули.

Напоминаем, Иван Краско старше супруги на 60 лет.

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