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14:31, 13 Июня 2017

"У нас слишком много проблем, чтобы тратить силы на политическую борьбу"

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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков рассказал о своих преимуществах в предстоящей предвыборной гонке.

- Это, конечно, заметно, что с Вами никто всерьез не хочет воевать. И все-таки, у Вас будут конкуренты на выборах, это политика. 

- Ну да, будут.  Но меня эти выборы как-то вообще не беспокоят, если честно. Меня волнуют вопросы развития республики, ее экономики, промышленности, сельского хозяйства, привлечение инвестиций. Мне хочется двигать социальную сферу. Я хочу сохранить историческую Сортавалу, хочу видеть чистым Петрозаводск… А выборы – это объективная необходимость, о которой я думаю не так часто. Не в первую очередь так уж точно.

Я понимаю, что у меня есть определенные преимущества, потому что я сейчас могу показать людям, кто я есть, находясь на должности руководителя. Жители республики оценят полгода моей работы на посту главы, я не буду каким-то котом в мешке, и это будет справедливо: что заслужил, то и получу.

Что касается политики… Сам по себе я достаточно аполитичен. Вы прекрасно знаете, что долгие годы я был обязан существовать вне политики, и мне это удавалось. И я считаю, что глава республики должен работать со всеми политическими силами и консолидировать людей. У нас слишком много проблем, чтобы тратить силы и средства на политическую борьбу.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-06-13 14:38:24
А ,зачем силы то тратить ,когда имеешь административный ресурс и поддержку администрации и Президента ,тем более когда нигде по жизни их не тратил ,всё само пёрло вверх (тянули "уважаемые" люди). Силы надо тратить талантливым людям , а безд....сть сама пробьется ((((((((((((((
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