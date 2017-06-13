"У нас слишком много проблем, чтобы тратить силы на политическую борьбу"

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков рассказал о своих преимуществах в предстоящей предвыборной гонке.

- Это, конечно, заметно, что с Вами никто всерьез не хочет воевать. И все-таки, у Вас будут конкуренты на выборах, это политика.

- Ну да, будут. Но меня эти выборы как-то вообще не беспокоят, если честно. Меня волнуют вопросы развития республики, ее экономики, промышленности, сельского хозяйства, привлечение инвестиций. Мне хочется двигать социальную сферу. Я хочу сохранить историческую Сортавалу, хочу видеть чистым Петрозаводск… А выборы – это объективная необходимость, о которой я думаю не так часто. Не в первую очередь так уж точно.

Я понимаю, что у меня есть определенные преимущества, потому что я сейчас могу показать людям, кто я есть, находясь на должности руководителя. Жители республики оценят полгода моей работы на посту главы, я не буду каким-то котом в мешке, и это будет справедливо: что заслужил, то и получу.

Что касается политики… Сам по себе я достаточно аполитичен. Вы прекрасно знаете, что долгие годы я был обязан существовать вне политики, и мне это удавалось. И я считаю, что глава республики должен работать со всеми политическими силами и консолидировать людей. У нас слишком много проблем, чтобы тратить силы и средства на политическую борьбу.

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