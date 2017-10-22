Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
12:58, 22 Октября 2017

"У нас все спокойно, первый снег мы встретили во всеоружии"

По теме

В Петрозаводске уже штрафуют за отсутствие знака "Шипы"
22.10.17 11:22
ФОТО: В Петрозаводске выстроились очереди на шиномонтаж
22.10.17 10:49
ФОТО: В Петрозаводске ночью в снегопад укладывали асфальт – прямо возле мэрии
22.10.17 09:47
Все новости
Загрузка...

Директор компании "ТехРент" Борис Сидоров рассказал, как дорожники справляются с первым снегопадом.

"Сейчас мы чистим только тротуары, потому что на дорогах снег сразу же тает, гололеда нет, - рассказал директор компании "ТехРент" Борис Сидоров. – В ночь с субботы на воскресенье наши машины сделали 25 рейсов по Петрозаводску и засыпали пескосоляную смесь, поэтому сейчас нет необходимости выводить на дороги технику с плугами и щетками – снег и без них тает, на улице плюсовая температура. Работают всего четыре трактора, по одному на район – чистят тротуары там, где их засыпало".

Как считает Борис Сидоров, к первому снегопаду "ТехРент" подошел во всеоружии.

"У нас все спокойно. К зиме готовы. Никакого аврала нет".

Как пояснил руководитель компании, которая обслуживает дороги Петрозаводска, по прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться, но дорожники к такому сценарию готовы.

"У нас все готово. Если понадобится, техника с плугами и щетками тоже выйдет в город. Но пока в этом нет необходимости".

По теме

В Петрозаводске уже штрафуют за отсутствие знака "Шипы"
22.10.17 11:22
ФОТО: В Петрозаводске выстроились очереди на шиномонтаж
22.10.17 10:49
ФОТО: В Петрозаводске ночью в снегопад укладывали асфальт – прямо возле мэрии
22.10.17 09:47
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2017, 19:10
Скандал с участием Димы Билана произошел на съемках шоу "Голос"
19.10.2017, 21:30
Интимные фото одного из наставников шоу "Голос" шокировали интернет-пользователей (18+)
16.10.2017, 09:18
Еще не конец
20.10.2017, 15:43
"Девятка"
20.10.2017, 19:10
Похудевшая Алина Кабаева впечатлила публику в Сочи
16.10.2017, 12:10
Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова

Аналитика

20.10.2017 11:09
Тема недели
"Был бы человек, а преступление найдется" 6
Сторона защиты попросила полностью оправдать Девлета Алиханова, так как в его деле нет ни состава, ни события преступления.
"Мы поддерживаем обе кандидатуры" 3
20.10.2017 10:25
Ничего святого 19
18.10.2017 14:32
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
16.10.2017 10:20
Еще не конец 12
16.10.2017 09:18
Вся аналитика

Чтиво

20.10.2017 15:43
Без политики
"Девятка" 2
Недавно мне предложили написать о колонии строгого режима №9, что находится в микрорайоне Птицефабрика. Недолго подумав, согласилась.
Проигранные игры 8
16.10.2017 11:12
О моей зарплате 17
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Вы пойдете в кино на "Матильду"?

Афиша

Сегодня в городе (18)
Геошторм
Салют-7
Сделано в Америке
Бегущий по лезвию 2049
Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса
детям
Дом призраков
Голем
Крым
My Little Pony в кино
детям
Аритмия
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»