"У нас все спокойно, первый снег мы встретили во всеоружии"

Директор компании "ТехРент" Борис Сидоров рассказал, как дорожники справляются с первым снегопадом.

"Сейчас мы чистим только тротуары, потому что на дорогах снег сразу же тает, гололеда нет, - рассказал директор компании "ТехРент" Борис Сидоров. – В ночь с субботы на воскресенье наши машины сделали 25 рейсов по Петрозаводску и засыпали пескосоляную смесь, поэтому сейчас нет необходимости выводить на дороги технику с плугами и щетками – снег и без них тает, на улице плюсовая температура. Работают всего четыре трактора, по одному на район – чистят тротуары там, где их засыпало".

Как считает Борис Сидоров, к первому снегопаду "ТехРент" подошел во всеоружии.

"У нас все спокойно. К зиме готовы. Никакого аврала нет".

Как пояснил руководитель компании, которая обслуживает дороги Петрозаводска, по прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться, но дорожники к такому сценарию готовы.

"У нас все готово. Если понадобится, техника с плугами и щетками тоже выйдет в город. Но пока в этом нет необходимости".