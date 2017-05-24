У петрозаводчан есть возможность получить скидку на автомобиль от 20 до 100 тыс рублей

В одном из автосалонов Петрозаводска работает очень финансово-полезная для клиентов госпрограмма.

Руководитель отдела продаж салонов KIA и LADA в ПКФ "Слово" Владимир Никифоров рассказал как в Петрозаводске получить скидку от 20 до 100 тыс рублей при покупке нового автомобиля.

Читайте о финансово-полезной информации госпрограммы здесь.