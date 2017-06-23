У петрозаводчанки родственник украл деньги, накопленные на автомобиль

Сотрудники полиции помогли петрозаводчанке найти того, кто украл у нее сбережения, сообщили в МВД Карелии.

Обратившись в полицию, 29-летняя петрозаводчанка сообщила, что обнаружила пропажу 35 тысяч рублей, которые хранила дома.

На месте преступления сотрудники полиции выяснили обстоятельства, предшествовавшие его совершению. Женщина рассказала, что, вернувшись домой, заметила следы взлома двери в комнату, где она проживает с мужем. Она сразу же проверила место хранения денег, которые семья собирала для приобретения автомобиля, и не досчиталась части накопленной суммы.

В квартире кроме нее и мужа, проживает ее свёкор, к которому накануне приходил племянник. Мужчины употребляли спиртное, но во время застолья родственник несколько раз выходил из-за стола.

Проверяя эту информацию, оперативники установили, что 35-летний племянник уже привлекался у уголовной ответственности и был судим. Во время обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, сотрудники полиции обнаружили часть похищенных денег.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.