У пожилой женщины в Петрозаводске украли евро

В Петрозаводске мужчина украл у 81-летней женщины 80 евро, на которые она собиралась купить подарок внуку.

Как рассказали в карельском МВД, внук бабушки живет за границей. Скоро он будет отмечать день рождения. Получив пенсию, старушка обменяла часть суммы на иностранную валюту, чтобы сделать ему подарок. Женщина купила 80 евро, а на обратном пути зашла в магазин за продуктами.

У своего подъезда пенсионерка заметила незнакомого мужчину. Он предложил женщине помочь донести сумки до квартиры.

"Бабушка была благодарна и, когда помощник, уже находясь у нее дома, попросил стакан воды, не смогла отказать. Хозяйка ушла на кухню и там услышала, что в коридоре на пол посыпалась мелочь. Она быстро вернулась к входной двери, но там уже никого не было, а из кошелька пропали только что приобретенные 80 евро", - отметили в министерстве.

Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался ранее судимый 55-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело.