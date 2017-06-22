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16:30, 22 Июня 2017

У россиян не будет возможности не оплачивать коммунальные услуги

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"Российские коммунальные системы" призывают потребителей не накапливать задолженность и своевременно оплачивать квитанции за услуги водоснабжения и водоотведения.

В Правительстве Российской Федерации на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ под руководством вице-премьера Дмитрия Козака принято решение отказаться от предоставления права гражданам не платить за коммунальные услуги, если данные о них не были размещены в системе ГИС ЖКХ. Введение нормы планировалось на 1 января 2018 года, теперь решением Белого дома граждане смогут только не платить пени за задержку платежей и лишь с 2019 года.

Отсрочка введения нормы направлена Правительством РФ на повышение платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг. За этот период ГИС ЖКХ должна быть отлажена так, чтоб при использовании системы у потребителей коммунальных ресурсов не накапливалась задолженность. Кроме того, сбои и неточности работы системы не должны провоцировать население не исполнять обязательства перед ресурсоснабжающими организациями.

Как уточнил замглавы Минстроя Андрей Чибис, возможность не взимать с 1 июля 2019 года с потребителей штрафы и пени в случае не размещения квитанций в ГИС ЖКХ — это один из вариантов, который был принципиально одобрен. По его словам, к 1 сентября ведомства должны подготовить уже согласованные поправки.

Ответственность предлагается ввести и для оператора ГИС ЖКХ — "Почты России". На заседании рабочей группы было принято решение предусмотреть в поправках финансовую ответственность оператора системы, в частности, за потерю данных или сбои.

Напомним, с 1 июля 2017 года в системе ГИС ЖКХ должны будут размещаться данные не только о домах и приборах учета, но и о начислениях за коммунальные услуги.

"Российские коммунальные системы" призывают потребителей не накапливать задолженность и своевременно оплачивать квитанции за услуги водоснабжения и водоотведения. Компания предупреждает злостных неплательщиков о возможном ограничении пользования канализацией, запрета выезда за границу, а также о риске ареста за долги автомобиля и бытовой техники.

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