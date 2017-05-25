У уборщицы Дома приёмов Газпрома украли часы за 1 млн рублей

Воры проникли в частный дом в деревне Сосенки и похитили у 54-летней уборщицы Екатерины 100 тысяч рублей и элитные часы Patek Philippe.

Об этом со ссылкой на паблик Mash сообщает "Лайф".

По словам потерпевшей, дорогостоящий аксессуар ей подарили, а стоимость этого подарка она не знает. К слову, цена часов этой марки начинается от одного миллиона рублей.

После пропажи Екатерина написала заявление в полицию, и сейчас правоохранители ОВД "Коммунарка" разыскивают домушников.

Напомним, что в прошлом году похожий случай произошёл с другой уборщицей Газпрома, у которой воры похитили сумку Dior, разбив окно её внедорожника Mitsubishi Outlander.

А в январе этого года у охранника Газпрома украли золотой унитаз. Как выяснилось позже, в краже виновны рабочие, которые делали в квартире охранника ремонт.