09:05, 13 Июля 2017
У здания Минобразования Карелии обнаружили подозрительный предмет
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На место вызова выезжали оперативники, сообщили в дежурной службе Петрозаводска.
В минувшую среду 12 июля в 17.03 при входе в здание министерства образования Карелии на пр.Ленина,24-а обнаружен подозрительный рюкзак.
Выезжали наряд полиции, саперы, кинолог с собакой.
Проводилась эвакуация людей из здания.
Проверили, в рюкзаке личные вещи. Опасности нет.
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