11:55, 04 Июля 2017
У жителей Карелии изъяли взрывчатку
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Об итогах операции "Арсенал" рассказали в пресс-службе Росгвардии по Карелии.
В период проведения оперативно-профилактического мероприятия "Арсенал" сотрудникам МВД Карелии совместно с сотрудниками отдела Росгвардии по Карелии были проведены 306 проверок легальных владельцев оружия, по результатам которых составлены 17 протоколов за нарушение условий хранения оружия и 17 протоколов по за нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия.
Всего за период проведения профилактического мероприятия было изъято 300 грамм взрывчатых веществ, 32 единицы огнестрельного оружия и 131 штук боеприпасов.
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