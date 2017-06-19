У жителя Карелии отобрали автомобиль, который он купил в кредит

В Медвежьегорске мужчина, отказавшийся выплачивать кредит, лишился автомобиля, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Медвежьегорского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконных действиях с арестованным имуществом.

Расследованием установлено, что обвиняемый взял в банке кредит для приобретения автомобиля. В связи с неисполнением должником своих обязательств банк предъявил к нему иск о взыскании задолженности по кредитному договору.

На основании судебного решения о принятии мер по обеспечению заявленного иска судебный пристав-исполнитель в августе 2016 года наложил арест на приобретенный ответчиком автомобиль Fiat Punto.

Получив автомашину на ответственное хранение, обвиняемый в тот же день незаконно передал его для пользования своему родственнику.

После того как суд удовлетворил иск банка и судебное решение вступило в законную силу, судебные приставы-исполнители изъяли автомобиль у должника.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в мировой суд.