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08:08, 25 Мая 2017

У жителя Карелии отобрали земельный участок

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В Пряжинском районе собственник лишился земельного участка, потому что за ним не ухаживал, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В декабре 2015 года Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия за нарушение земельного законодательства был привлечен к административной ответственности собственник земельного участка (физическое лицо) сельскохозяйственного назначения общей площадью 26563 кв. м. Участок расположен на территории Эссойльского сельского поселения Пряжинского района.

Выданное ему при этом предписание об устранении нарушения в установленный срок выполнено не было, за что в 2016 году собственник участка был вновь привлечен к административной ответственности.

В декабре 2016 года материалы дел в отношении собственника участка были направлены в Госкомитет Республики Карелия по управлению госимуществом и организации закупок для инициирования процедуры изъятия земельного.

Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок обратился в суд с иском об изъятии земельного участка сельскохозяйственного назначения путем продажи на публичных торгах.

Ответчик на судебное заседание не явился, хотя о месте и времени рассмотрения дела был извещен надлежащим образом. В направленном в адрес суда заявлении ответчик просил рассмотреть дело без его участия, с исковыми требованиями согласился, подтвердив, что не использовал земельный участок в соответствии с целевым назначением.

В ходе мероприятий по предупреждению нарушений земельного законодательства установлено, что данный земельный участок не обрабатывался более трех лет; кроме того, на спорном земельном участке сельскохозяйственного назначения находится открытая мелиоративная система в виде каналов, которую собственник участка обязан поддерживать в рабочем состоянии, не допуская ее зарастания и захламления. Представитель истца – Госкомитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок, – в судебном заседании исковые требования поддержала, привела доводы, аналогичные указанным в иске.

Пряжинский районный суд 3 апреля 2017 года удовлетворил исковые требования Госкомитета РК об изъятии земельного участка сельскохозяйственного назначения и продаже его на публичных торгах. Начальной ценой определена кадастровая стоимость земельного участка согласно утвержденным результатам государственной кадастровой оценки. Решение суда вступило в силу в мае 2017 года.

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