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Новости. Криминал
14:40, 23 Октября 2017

У жителя Карелии украли сломавшийся на "Коле" автомобиль

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У 43-летнего жителя Карелии украли автомобиль ВАЗ, который он на время оставил на обочине.

Инцидент произошел в Мурманской области несколько дней назад. Житель Карелии следовал на автомобиле ВАЗ по трассе "Кола".

"В Кандалакшском районе автомобиль сломался, и мужчина решил оставить автомобиль на некоторое время на обочине. Вернувшись через некоторое время, заявитель обнаружил отсутствие неисправного автомобиля на том месте, где он его оставил. В связи с этим мужчина решил обратиться в полицию с заявлением, сообщив, что стоимость похищенного автомобиля составляет 110 тысяч рублей", - сообщили в управлении МВД по Мурманской области.

Пропавший автомобиль нашелся в пункте приема металла.

"Оперативники выяснили, кто сдавал автомобиль на металлолом, после чего установили и задержали 26-летнего кандалакшанина. Злоумышленник признался в содеянном, пояснив, что похитил автомобиль с трассы с целью дальнейшего получения за него денег", - отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Похищенное имущество изъято.

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