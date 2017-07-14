10:28, 14 Июля 2017
У жителя Карелии в гараже сгорела вся техника
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Пожар в гараже произошел в поселке Лоухи, сообщили в МЧС Карелии.
В минувший четверг 13 июля в 15:59 в поселке Лоухи на улице Южная у дома 3 произошел пожар в гараже.
В результате выгорела обшивка гаража, потолок, кровля, сгорел снегоход "Буран БТ-40", скутер.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются. Для ликвидации происшествия привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательных поселка Лоухи и поселка Чупа. На пожаре никто не пострадал.
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