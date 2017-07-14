У жителя Карелии в гараже сгорела вся техника

Пожар в гараже произошел в поселке Лоухи, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший четверг 13 июля в 15:59 в поселке Лоухи на улице Южная у дома 3 произошел пожар в гараже.

В результате выгорела обшивка гаража, потолок, кровля, сгорел снегоход "Буран БТ-40", скутер.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются. Для ликвидации происшествия привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательных поселка Лоухи и поселка Чупа. На пожаре никто не пострадал.