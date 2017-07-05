У жителя Карелии забрали земельный участок, который он успел продать

Суд удовлетворил иск Карельского природоохранного прокурора, вернув землю в муниципальную собственность Пряжинского района, сообщает республиканская прокуратура.

Земельный участок площадью 23580 кв. м. был предоставлен на праве аренды для строительства, а потом и передан в собственность физическому лицу. Впоследствии собственник разделил и продал земельный участок.

В ходе рассмотрения гражданского дела было установлено, что на участке находилось административное здание, незаконно построенное еще в 2012 году. По закону, факт самовольной постройки здания не предоставляет частному лицу право на передачу земли в собственность.

Суд постановил вернуть участок в собственность администрации Пряжинского района. Также было аннулировано право собственности на незаконную постройку.