У зимнего фестиваля "Гиперборея" появится свой герой, его сыграет актер Национального театра

В четверг в мэрии Петрозаводска рассказали, каким будет традиционный зимний фестиваль "Гиперборея" в 2018 году.

Как отметил начальник управления культуры Сергей Соловьев на заседании штаба по созданию бренда города, "Гиперборея" проводится в карельской столице с 2002-го и с каждым годом мероприятие делать все труднее.

"Это проект является самым крупным зимним событием в нашей республике. Если говорить по прошлому году, то по посещаемости зрителями он обогнал День города: было более 30 тысяч в центральный день фестиваля, - сказал он. – Чем дольше идет проект, тем труднее его делать. Потому что денег у нас не прибавляется, а надо каждый год чем-то удивлять жителей города и гостей".

По словам директора МУ "Городской дом культуры" Владимира Прикуля, в 2018 году у фестиваля появится свой герой Борей.

"Одной из новинок станет презентация нового героя фестиваля, это Борей – бог северного ветра. Все 16 лет мы о нем периодически упоминали, но так и не смогли оживить этот символ. В этом году мы пробуем это сделать. У нас уже работает дизайнер, есть несколько эскизов костюма", - сказал он.

Роль Борея, отметил Прикуль, сыграет актер Национального театра Карелии Андрей Горшков.

Кроме того, предполагается открыть резиденцию северного ветра.

"Это будет купол, металлическая конструкция, она ветроустойчивая и морозоустойчивая. Ее площадь – 120 кв.м.", - рассказал руководитель учреждения. Резиденцию с троном, на котором будет восседать Борей, хотят установить напротив памятнику Куусинену, вместо традиционного чума.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник отметила, что Борей станет "своеобразным миксом" Деда Мороза и викинга.

"Нужно, чтобы не было дублирования Деда Мороза и викинга в явном виде. Это, наверное, своеобразный микс, уникальный для нашего петрозаводского праздника, потом его можно было бы в сувенирной продукции тиражировать. По поводу сувенирки мы тоже думаем, чем можно было бы туристов порадовать", - сказала она.

На заседании также было отмечено, что посетителей "Гипербореи-2018" по традиции накормят ухой.

"На этот раз уха будет по-карельски – Лохикейтто, с пылу с жару", - сообщил Владимир Прикуль.

Праздник пройдет в феврале.