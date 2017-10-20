Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
10:58, 20 Октября 2017

У зимнего фестиваля "Гиперборея" появится свой герой, его сыграет актер Национального театра

По теме

Зампред Сбербанка назвал Avito одной из главных площадок для мошенников
20.10.17 12:48
Очередная партия импортного сыра, колбасы и "молочки" не смогла въехать в Карелию
20.10.17 12:38
Экс-депутат Петросовета Бородатов опроверг информацию об избиении жены и похищении ребенка
20.10.17 12:35
Все новости
Загрузка...

В четверг в мэрии Петрозаводска рассказали, каким будет традиционный зимний фестиваль "Гиперборея" в 2018 году.

Как отметил начальник управления культуры Сергей Соловьев на заседании штаба по созданию бренда города, "Гиперборея" проводится в карельской столице с 2002-го и с каждым годом мероприятие делать все труднее.    

"Это проект является самым крупным зимним событием в нашей республике. Если говорить по прошлому году, то по посещаемости зрителями он обогнал День города: было более 30 тысяч в центральный день фестиваля, - сказал он. – Чем дольше идет проект, тем труднее его делать. Потому что денег у нас не прибавляется, а надо каждый год чем-то удивлять жителей города и гостей".

По словам директора МУ "Городской дом культуры" Владимира Прикуля, в 2018 году у фестиваля появится свой герой Борей.

"Одной из новинок станет презентация нового героя фестиваля, это Борей – бог северного ветра. Все 16 лет мы о нем периодически упоминали, но так и не смогли оживить этот символ. В этом году мы пробуем это сделать. У нас уже работает дизайнер, есть несколько эскизов костюма", - сказал он.

Роль Борея, отметил Прикуль, сыграет актер Национального театра Карелии Андрей Горшков.

Кроме того, предполагается открыть резиденцию северного ветра.

"Это будет купол, металлическая конструкция, она ветроустойчивая и морозоустойчивая. Ее площадь – 120 кв.м.", - рассказал руководитель учреждения. Резиденцию с троном, на котором будет восседать Борей, хотят установить напротив памятнику Куусинену, вместо традиционного чума.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник отметила, что Борей станет "своеобразным миксом" Деда Мороза и викинга.

"Нужно, чтобы не было дублирования Деда Мороза и викинга в явном виде. Это, наверное, своеобразный микс, уникальный для нашего петрозаводского праздника, потом его можно было бы в сувенирной продукции тиражировать. По поводу сувенирки мы тоже думаем, чем можно было бы туристов порадовать", - сказала она.

На заседании также было отмечено, что посетителей "Гипербореи-2018" по традиции накормят ухой.           

"На этот раз уха будет по-карельски – Лохикейтто, с пылу с жару", - сообщил Владимир Прикуль.

Праздник пройдет в феврале.

По теме

Зампред Сбербанка назвал Avito одной из главных площадок для мошенников
20.10.17 12:48
Очередная партия импортного сыра, колбасы и "молочки" не смогла въехать в Карелию
20.10.17 12:38
Экс-депутат Петросовета Бородатов опроверг информацию об избиении жены и похищении ребенка
20.10.17 12:35
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2017, 19:10
Скандал с участием Димы Билана произошел на съемках шоу "Голос"
19.10.2017, 21:30
Интимные фото одного из наставников шоу "Голос" шокировали интернет-пользователей (18+)
16.10.2017, 09:18
Еще не конец
16.10.2017, 12:10
Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова
16.10.2017, 09:41
Алиханову изменили суть обвинения в финале процесса
18.10.2017, 13:22
В Петрозаводске демонтируют детскую площадку "Каравелла", подаренную моделью Водяновой

Аналитика

Сегодня 11:09
Тема недели
"Был бы человек, а преступление найдется" 3
Сторона защиты попросила полностью оправдать Девлета Алиханова, так как в его деле нет ни состава, ни события преступления.
"Мы поддерживаем обе кандидатуры" 3
Сегодня 10:25
Ничего святого 14
18.10.2017 14:32
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
16.10.2017 10:20
Еще не конец 10
16.10.2017 09:18
Вся аналитика

Чтиво

16.10.2017 11:12
Личное мнение
Проигранные игры 8
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
О моей зарплате 16
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Вы пойдете в кино на "Матильду"?

Афиша

Сегодня в городе (16)
Геошторм
Салют-7
Сделано в Америке
Бегущий по лезвию 2049
Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса
детям
Дом призраков
Голем
Крым
My Little Pony в кино
детям
Аритмия
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»