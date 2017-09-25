11:02, 25 Сентября 2017
УАЗ перевернулся на дороге в Карелии из-за открывшегося капота
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ДТП с пострадавшими произошло в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшее воскресенье 24 сентября в 15:20 на 1 км автодороги "Кондопога-Викшезеро" произошло опрокидывание транспортного средства.
По предварительным данным, 54-летний водитель, управляя автомашиной "УАЗ 31514", в результате внезапно открывшегося капота опрокинулся в кювет.
В результате происшествия травмы получила пассажирка автомобиля "УАЗ" - женщина 54 лет.
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