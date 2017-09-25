УАЗ перевернулся на дороге в Карелии из-за открывшегося капота

ДТП с пострадавшими произошло в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье 24 сентября в 15:20 на 1 км автодороги "Кондопога-Викшезеро" произошло опрокидывание транспортного средства.

По предварительным данным, 54-летний водитель, управляя автомашиной "УАЗ 31514", в результате внезапно открывшегося капота опрокинулся в кювет.

В результате происшествия травмы получила пассажирка автомобиля "УАЗ" - женщина 54 лет.