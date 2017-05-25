09:02, 25 Мая 2017
УАЗ улетел в кювет в Петрозаводске, есть пострадавший
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Авария случилась в столице Карелии на Лососинском шоссе.
Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводске, 24 мая в 10.20 на 5 км Лососинском шоссе 52-летний водитель УАЗ 23821 не справился с управлением, совершил съезд в кювет с наездом на препятствие.
Мужчина был госпитализирован с травмами в БСМП.
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