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Новости. Общество
19:10, 27 Сентября 2017
фото: instagram.com/juliavmenshova

"Уберите эту хамку!": зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову

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Зрители Первого канала требуют убрать с эфира Юлию Меньшову, которая после ухода Андрея Малахова стала вести шоу "Сегодня вечером".

После ухода Андрея Малахова с Первого канала его место на шоу "Сегодня вечером" заняли Юлия Меньшова и Максим Галкин, отмечает Cosmo. Недавно в эфир вышел выпуск передачи, посвященный 70-летию актера Бориса Галкина.

В своем Instagram Максим Галкин опубликовал несколько кадров со съемок шоу. Подписчики артиста, посмотревшие выпуск, стали активно его обсуждать в комментариях к посту. Одним не понравился внешний вид Максима и его шутки по поводу того, будто передача была посвящена ему.

Однако большая часть критики касалась Меньшовой. Многим не нравится поведение телеведущей в эфире. Некоторые даже стали требовать, чтобы Юлию заменили.

"Передача хорошая, но Меньшову удалить. Все портит своей неуместностью", "Юля задает нетактичные вопросы, громко смеется, закидывает голову, машет руками, продолжает перебивать! Уберите эту хамку!", "Меньшова в этой передаче лишняя. Очень мешает смотреть, не ее формат абсолютно", "Меньшову убрать, смотреть противно", — высказались пользователи Сети.

Издание отмечает, что это уже не первый раз, когда зрители передачи "Сегодня вечером" выражают свое недовольство ведущими. Ранее Меньшовой уже приходилось комментировать критику в свой адрес.

"Мне жаль, что я разочаровала вас, или Максим вам не понравился, или вы никогда не любили нас обоих, сочувствую, что Первый для вас скатился "ниже плинтуса" и пр. и др. Хорошая новость для вас состоит в том, что вы можете не смотреть эту программу. Да! Это возможно! Правда, есть и плохая новость: мы с Максимом продолжим работать в ней, над нею и над собой, несмотря на то, что вам это так невыносимо противно!" — эмоционально обратилась к критикам Меньшова

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