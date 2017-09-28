Уборка Петрозаводска: что изменилось за последние 20 лет?

Стало больше не только передвигающихся, но и припаркованных вдоль дорог машин, поэтому и проблемы у работников ООО "ТехРент", которое убирает городские улицы, усугубились.

- Машины, стоящие по обочинам, крайне затрудняют оплуживание и вывозку снега и мусора, это для нас проблема номер один, - рассказывает замдиректора ООО "ТехРент" Михаил Полыванчук. – По согласованию с ГИБДД администрация города выставляет знаки ограничивающие парковку. По радио и телевидению мы обращаемся с просьбой не ставить машины на таких-то улицах в такое-то время. Особенно мешают автомобили на Октябрьском, Первомайском проспектах, Березовой аллее, улице Древлянке – там не то что почистить, даже проехать сложно.

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