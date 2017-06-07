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15:00, 07 Июня 2017
фото: Newspile.ru

"Участие Эмилии Слабуновой в губернаторской кампании станет ошибкой"

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Политолог Олег Реут рассказал, что будет, если на выборы главы Карелии пойдет председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова.

"Участие Эмилии Слабуновой в губернаторской кампании станет ошибкой, поскольку она не сможет полноценно в ней участвовать. Ей необходимо быть в Москве – для ежедневного руководства партии, что двойне важно накануне Единого дня голосования 10 сентября, для координации центральной для "Яблока" кампании по выборам муниципальных депутатов в российской столице, для гашения периодически возникающих конфликтов на уровне территориальных отделений партии. Номинальное участие в губернаторской гонке невозможно, и если Слабунова всё-таки (в том числе под давлением внешних обстоятельств) примет участие в карельских выборах, то стоит прогнозировать очень низкий результат", - рассказал Олег Реут в интервью "Столице на Онего".

По словам политолога, вопрос участия Слабуновой в губернаторской кампании "необходимо рассматривать в контексте того откровенного внутрипартийного "слива", свидетелями которого все мы являемся".

Полный текст интервью - вот здесь

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Комментарии

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Инженер Брунс
2017-06-07 15:32:22
ее ставленница уже показала, на что способен человек, который является пустышкой. Проект фруктовый уже поперёк горла. Хватит, накушались. Идите кому-нибудь другому лапшу вешайте. Можете в Испании партийную ячейку открыть. Тем более, что Василий там, он вам поможет. А от вашего либерального нытья уже тошнит. Идите прочь
Гарик
2017-06-07 15:16:42
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grigorjev
2017-06-07 15:11:58
Этот "попугай" перешел на содержание губернаторской гоп.компании.
YellowSubmarine
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