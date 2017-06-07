Политолог Олег Реут рассказал, что будет, если на выборы главы Карелии пойдет председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова.

"Участие Эмилии Слабуновой в губернаторской кампании станет ошибкой, поскольку она не сможет полноценно в ней участвовать. Ей необходимо быть в Москве – для ежедневного руководства партии, что двойне важно накануне Единого дня голосования 10 сентября, для координации центральной для "Яблока" кампании по выборам муниципальных депутатов в российской столице, для гашения периодически возникающих конфликтов на уровне территориальных отделений партии. Номинальное участие в губернаторской гонке невозможно, и если Слабунова всё-таки (в том числе под давлением внешних обстоятельств) примет участие в карельских выборах, то стоит прогнозировать очень низкий результат", - рассказал Олег Реут в интервью "Столице на Онего".

По словам политолога, вопрос участия Слабуновой в губернаторской кампании "необходимо рассматривать в контексте того откровенного внутрипартийного "слива", свидетелями которого все мы являемся".

Полный текст интервью - вот здесь.