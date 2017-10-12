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Новости. Общество
16:02, 12 Октября 2017

Участники группы "Браво" раздадут автографы фанатам в ТЦ Петрозаводска

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В ТРЦ "Лотос Плаза" пройдет автограф-сессия легендарной группы "Браво".

Перед концертом в Петрозаводске музыканты встретятся со своими поклонниками, расскажут о творческих планах, и, конечно, сфотографируются со всеми желающими, сообщается в паблике "Лотос Плазы".

Мероприятие состоится 22 октября в 16.30 на 1 этаже ТРЦ.

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