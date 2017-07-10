12:08, 10 Июля 2017
Участники молодежного форума смогут побороться за 50 тысяч рублей
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Министерство по делам молодежи Карелии предлагает принять участие в шотозерском форуме до 21 июля.
Молодые люди от 18 до 30 лет приглашаются принять участие в дискуссиях и мастер-классах по приоритетным направлениям молодежной политики. Мероприятие пройдет с 5 по 8 августа.
Также на форуме состоится конкурс молодежных проектов, главным призом которого станет сертификат на проведение молодежного события на 50 тысяч рублей.
Мероприятие приурочено к столетию Республики Карелия и объявленному Году экологии в России. Организаторами выступили министерство по делам молодежи, физкультуры и спорта РК, Карельский центр молодежи, ПетрГУ и Профсоюзная организация студентов ПетрГУ.
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