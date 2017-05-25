Участники слушаний поддержали строительство часовни на площади Кирова

Участники публичных слушаний поддержали инициативу о передаче земельного участка в центре Петрозаводска РПЦ под строительство церкви, сообщает корреспондент "Столицы на Онего".

В четверг в городской администрации закончились публичные слушания по вопросу предоставления РПЦ разрешения на условно разрешённый вид использования "культовые объекты" для земельного участка на площади Кирова, где хотят возвести часовню.

На момент голосования в зале было зарегистрировано 317 участников.

Из них – 257 человек поддержали идею передачи земли под строительство церкви, 39 – высказались против, 10 участников воздержались.

Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.

РПЦ просит передать в собственность участок земли около Музыкального театра Карелии площадью 669 кв.м., где планируется восстановить часовню Фаддея Петрозаводского.