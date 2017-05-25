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16:48, 25 Мая 2017

Участники слушаний поддержали строительство часовни на площади Кирова

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Участники публичных слушаний поддержали инициативу о передаче земельного участка в центре Петрозаводска РПЦ под строительство церкви, сообщает корреспондент "Столицы на Онего".

В четверг в городской администрации закончились публичные слушания по вопросу предоставления РПЦ разрешения на условно разрешённый вид использования "культовые объекты" для земельного участка на площади Кирова, где хотят возвести часовню.

На момент голосования в зале было зарегистрировано 317 участников.

Из них – 257 человек поддержали идею передачи земли под строительство церкви, 39 – высказались против, 10 участников воздержались.

Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.

РПЦ просит передать в собственность участок земли около Музыкального театра Карелии площадью 669 кв.м., где планируется восстановить часовню Фаддея Петрозаводского.

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Комментарии

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Варвара
2017-05-25 18:06:03

анти
"А мне нравится идея восстановления часовни. Оригинально!" Если почитать архивы то в стародавние времена в одну из часовен за театром шибанула молния...и все постройки сгорели. Зачем с таким упорством строить новую? разве что каменную из бетона воткнут.
Варвара
2017-05-25 18:01:30
— Каждый храм перечисляет в епархию так называемый епархиальный налог. Суммы у каждого храма в месяц разные: в среднем от 20 тысяч до 400 тысяч рублей? В зависимости от дохода? Потом от этих денег отделяется налог в патриархию, несколько миллионов, а оставшиеся деньги должны идти на общественную церковную работу. Молодежные лагеря, братства, помощь нуждающимся (социальный епархиальный отдел), ремонты, строительство и так далее. А тут покупаются вот такие автомобили, — рассказывает источник в Орловской митрополии?????

В 2016 году суд лишил прав настоятеля Богоявленского собора Орла Александра Прищепу. Ранее он был остановлен экипажем ДПС за езду в нетрезвом виде на Mitsubishi Outlander? После вступления в силу решения суда Прищепа давал комментарии СМИ находясь за рулем: священник ехал в отпуск.
При этом сам патриарх Кирилл в 2012 году попал в скандал в связи с дорогими часами Breguet, которые были замечены блогерами на его руке на одной из фотографий? После этого интернет взбудоражили сообщения о «чудесном исчезновении» часов с руки патриарха, а на другом снимке сохранилось отражение часов на блестящей поверхности стола? Достоверно известно о зарегистрированной на имя Владимира Гундяева 5-комнатной квартире площадью 144,8 квадратных метра в «Доме на набережной» с видом на храм Христа Спасителя?
Неравнодушный
2017-05-25 18:00:25
Вообще-то успехов пока немного. Но главное: будет часовня.
анти
2017-05-25 17:58:04
А мне нравится идея восстановления часовни. Оригинально!
Онего
2017-05-25 18:14:08
анти, тот случай когда чувства верующих оскорбляют разум не верующих.
циник
2017-05-25 17:54:56
Это какой-то п....ц, товарищи.
Онего
2017-05-25 18:12:12
циник, полный.
Варвара
2017-05-25 17:30:12
кто бы сомневался? попчик костик по вконтактам подогнал шайку активистов.наверное билеты vip в "Рай" им пообещал.
User
2017-05-25 16:58:20
Другого, от т.н. "общественных слушаний" на которых голосует коллектив из рядов "спортивной общественности", и не ожидалось. Проводите общегородской референдум!
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