Участники субботника на улице Вольной собрали более 40 мешков мусора

Столица Карелии принимает участие во Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая Россия", сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске прошла очередная акция в рамках Всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия".

Для уборки территории по ул. Вольной собрались сотрудники главного управления МЧС России по Республике Карелия, специалисты республиканского Управления Росприроднадзора, Петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте, а также работники администрации города.

Участники акции собрали более 40 мешков мусора.

По окончанию субботника каждый его участник смог выпить горячего чая с пирогами и, несмотря на пасмурную погоду, поделиться хорошим настроением друг с другом.