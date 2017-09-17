16:21, 17 Сентября 2017
Участники субботника на улице Вольной собрали более 40 мешков мусора
По теме
Загрузка...
Столица Карелии принимает участие во Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая Россия", сообщили в мэрии Петрозаводска.
В Петрозаводске прошла очередная акция в рамках Всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия".
Для уборки территории по ул. Вольной собрались сотрудники главного управления МЧС России по Республике Карелия, специалисты республиканского Управления Росприроднадзора, Петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте, а также работники администрации города.
Участники акции собрали более 40 мешков мусора.
По окончанию субботника каждый его участник смог выпить горячего чая с пирогами и, несмотря на пасмурную погоду, поделиться хорошим настроением друг с другом.
По теме
Выбор читателей
11.09.2017, 19:55
12.09.2017, 17:03
13.09.2017, 09:21
17.09.2017, 09:03
11.09.2017, 08:56
14.09.2017, 21:30
Аналитика
15.09.2017 14:30
Капитал
На самом берегу Онежского озера строится новый жилищный комплекс класса комфорт плюс.
15.09.2017 12:35
14.09.2017 11:55
13.09.2017 09:21
12.09.2017 17:03
Чтиво
14.09.2017 09:43
Без политики
SKODA хорошо известна своими многочисленными практичными решениями, которые предложены дизайнерами и конструкторами для обеспечения дополнительного комфорта водителя и пассажиров.
13.09.2017 11:50
11.09.2017 10:16
04.09.2017 17:13
Медиа
10.09.2017 12:59
Комментарии