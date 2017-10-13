Участок дороги на Красноармейской у "Кея" будет закрыт до декабря

В Петрозаводске в связи с реконструкцией Гоголевского моста правая полоса по Комсомольскому проспекту от "Кея" до улицы Гоголя будет закрыта до 15 декабря.

Как пояснили в компании КСМ, которая занимается реконструкцией Гоголевского моста, полоса перекрыта в связи с работами с по обустройству подъездных путей. Работы по укладке асфальта планируется закончить намного раньше, а после этого начнется обустройство троллейбусной линии.

В то же время, автомобилисты в Сети жалуются на постоянные пробки, особенно в часы пик, на направлении от площади Гагарина в строну Кукковки.

Гоголевский мост, соединяющий микрорайон Древлянка с центром города, был закрыт в середине января 2013 года по решению суда. Инициировала данную процедуру прокуратура, посчитав, что путепровод опасен для передвижения автомобилей. Летом 2016 года его закрыли для движения пешеходов. Осенью 2016-го старый мост был снесен, работы по возведению нового путепровода начались в 2017 году.