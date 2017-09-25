Ученикам автошколы "Престиж" – лучшее

Третий учебный автобус работает на учебных маршрутах автошколы "Престиж" и обучает на категорию "D". На этот раз - "Фольксваген Крафтер".

Новое учебное транспортное средство имеет ряд серьезных преимуществ по сравнению с имеющимися. Например, автобус имеет меньшие габариты, а следовательно на нем легче выполнять сложные маневры в городских условиях – те же развороты на перекрестке.

Всем известно качество сборки и надежность техники "Фольксваген". В переводе на "автошкольный" это означает минимальный риск поломок и, соответственно, отмены занятий.

Опробовавшие технику инструкторы автошколы отметили отличную эргономику и легкость управления "Крафтером", что также способствует как качественному обучению, так и успешной сдаче экзамена на категорию D.

По данным официальных источников, в том числе официальных сайтов, сегодня "Престиж" – это единственная автошкола в Петрозаводске и Карелии, у которой "на вооружении" три учебных автобуса.

Данный факт красноречиво иллюстрирует и серьезное отношение учебной организации к своей работе, и уважение, проявляемое к ученикам – будущим водителям.

Автошкола "Престиж"

Тел.: 27-45-45

prestizh.onego.ru

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