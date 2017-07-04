Ученые: Активность сексуальной жизни женщины выдает походка

Насыщенность сексуальной жизни женщины выдает походка, утверждают ученые. Соответствующие исследования принадлежат специалистам Института семьи (Лувен-ла-Нев).

Так, прекрасные представительницы, не живущие максимально интересной сексуальной жизнью, имеют более сдержанную походку. Регулярный секс, приносящий удовлетворение, отражается соответствующим образом на движениях таза и осанке.

Так, при отсутствии нормальной сексуальной жизни женщина становится более зажатой в движениях. Так, бельгийские сексопатологи демонстрировали экспертам различные видеозаписи идущих женщин в разных ракурсах с целью определения насыщенности их половой жизни.

В результате было установлено, что все женщины с более раскрепощенной походкой и большей длиной шага не имели проблем с сексом. Эксперты смогли безошибочно определить таких женщин.