23:30, 22 Мая 2017
Ученые доказали, что хороший секс лечит многие болезни
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Ученые выяснили, что хороший секс предупреждает многие болезни и борется с ними. Исследователи советуют не бежать в аптеку, а найти лекарство в спальне.
При головной боли ученые рекомендуют не отказываться от секса: спазмы зачастую вызваны слабым притоком крови к коре головного мозга. Занятия любовью восстанавливают кровообращение, пишут Дни.ру.
Регулярные и интенсивные занятия сексом помогут избавиться также от лишнего веса и повысить иммунитет.
Секс действует на организм как зарядка и улучшает работу сердца. Кроме того, занятия любовью помогают справиться с депрессией.
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