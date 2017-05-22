Ученые доказали, что хороший секс лечит многие болезни

Ученые выяснили, что хороший секс предупреждает многие болезни и борется с ними. Исследователи советуют не бежать в аптеку, а найти лекарство в спальне.

При головной боли ученые рекомендуют не отказываться от секса: спазмы зачастую вызваны слабым притоком крови к коре головного мозга. Занятия любовью восстанавливают кровообращение, пишут Дни.ру.

Регулярные и интенсивные занятия сексом помогут избавиться также от лишнего веса и повысить иммунитет.

Секс действует на организм как зарядка и улучшает работу сердца. Кроме того, занятия любовью помогают справиться с депрессией.