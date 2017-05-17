Ученые: использование смайликов расскажет о сексуальной жизни человека

Ученые США провели исследование и пришли к выводу, что между использованием смайликов в переписке и количеством секса у человека есть определенная зависимость.

Ученые США провели исследование среди 5000 человек. Эксперты проанализировали личные переписки участников эксперимента.

Выяснилось, что 40% людей, постоянно отправляющие смайлики своим друзьям и близким, задумываются о сексе более 10 раз за сутки. А те респонденты, кто редко использует смайлики или не использует их вообще, вспоминает про секс всего пару раз в день.

Эксперты сделали вывод, что любители смайликов занимаются сексом в два раза чаще, чем "безэмоциональные" собеседники. Также специалисты отметили, что особой популярностью пользуются смайлики с сердцами вместо глаз и целующийся смайл.