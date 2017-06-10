Ученые назвали главные факторы высокой продолжительности жизни

Группа исследователей из Швеции назвала четыре главных фактора, напрямую связанных с увеличением продолжительности человеческой жизни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Journal of Internal Medicine.

Ученые полагают, что важнейшими элементами, помогающими достичь глубокой старости, являются регулярная физическая активность, отказ от курения, умеренное употребление спиртных напитков, а также сбалансированная по содержанию питательных веществ и витаминов диета.

В исследовании приняли участие свыше 33 тысяч мужчин и 30 тысяч женщин в возрасте от 45 до 83 лет.