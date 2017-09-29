19:10, 29 Сентября 2017
Ученые назвали оптимальную продолжительность мытья рук
По теме
Загрузка...
Человеку необходимо потратить на мытье рук 20 секунд, чтобы полностью избавиться от болезнетворных микробов.
Об этом пишет Guardian со ссылкой на данные Королевского Фармацевтического общества, сообщает РИА Новости.
Как отмечают эксперты, чтобы определить оптимальную продолжительность процесса, не обязательно ставить таймер — достаточно дважды пропеть "Happy Birthday to You".
Согласно исследованиям, это время позволяет "удалить" все вирусы и бактерии, которые могут вызывать простуду, грипп и расстройство желудка.
По данным фармацевтов, простое мытье рук помогает предотвратить около трети случаев диареи и 16% случаев заражения респираторными инфекциями.
По теме
Выбор читателей
22.09.2017, 12:50
27.09.2017, 09:40
22.09.2017, 10:46
26.09.2017, 10:13
22.09.2017, 20:20
23.09.2017, 10:19
Аналитика
28.09.2017 11:15
Капитал
ООО "ТехРент" не боится снегопадов и гололеда.
27.09.2017 16:15
27.09.2017 09:40
26.09.2017 10:13
26.09.2017 09:59
Чтиво
28.09.2017 09:07
Без политики
Новая Skoda Octavia одна из наиболее успешных, востребованных и любимых машин в России.
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
18.09.2017 15:47
Медиа
28.09.2017 10:27
Опрос
Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?
Афиша
Сегодня в городе (3)
Комментарии