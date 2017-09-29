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Новости. Общество
19:10, 29 Сентября 2017

Ученые назвали оптимальную продолжительность мытья рук

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Человеку необходимо потратить на мытье рук 20 секунд, чтобы полностью избавиться от болезнетворных микробов.

Об этом пишет Guardian со ссылкой на данные Королевского Фармацевтического общества, сообщает РИА Новости.

Как отмечают эксперты, чтобы определить оптимальную продолжительность процесса, не обязательно ставить таймер — достаточно дважды пропеть "Happy Birthday to You".

Согласно исследованиям, это время позволяет "удалить" все вирусы и бактерии, которые могут вызывать простуду, грипп и расстройство желудка.

По данным фармацевтов, простое мытье рук помогает предотвратить около трети случаев диареи и 16% случаев заражения респираторными инфекциями.

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