Ученые назвали ошибки пар, стремящихся разнообразить секс
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Группа сексологов считает, что большинство супружеских пар стремится разнообразить секс, поскольку им надоедает рутинный характер интимной близости.
Однако они делают немало ошибок, в результате снова возвращаются к обыденному режиму секса.
Первой ошибкой пар, стремящихся сделать секс разнообразным, является то, что зачастую эта тема не обсуждается между партнёрами. Если супруг решил что-либо изменить в близости, то следует об этом сказать партнёру.
Вторая ошибка связана с выбором неподходящего времени. Бывает, что муж или жена не настроены на изменения, в результате сам процесс может принести скорее вред, чем пользу.
Третья ошибка - это спешка. Она является самой распространённой, поскольку мужчинам хочется поскорее получить удовлетворение. Однако всё же не нужно избегать любовных прелюдий, потому что они позволяют в достаточной степени возбудиться, а ведь именно это послужит ступенькой для новых экспериментов.
Во время разнообразий секса следует уделить время не самому оргазму, а приятным ощущениям, ведь именно они побудят пару повторить эксперимент ещё раз, пишут Дни24.
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