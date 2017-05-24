Ученые назвали ошибки пар, стремящихся разнообразить секс

Группа сексологов считает, что большинство супружеских пар стремится разнообразить секс, поскольку им надоедает рутинный характер интимной близости.

Однако они делают немало ошибок, в результате снова возвращаются к обыденному режиму секса.

Первой ошибкой пар, стремящихся сделать секс разнообразным, является то, что зачастую эта тема не обсуждается между партнёрами. Если супруг решил что-либо изменить в близости, то следует об этом сказать партнёру.

Вторая ошибка связана с выбором неподходящего времени. Бывает, что муж или жена не настроены на изменения, в результате сам процесс может принести скорее вред, чем пользу.

Третья ошибка - это спешка. Она является самой распространённой, поскольку мужчинам хочется поскорее получить удовлетворение. Однако всё же не нужно избегать любовных прелюдий, потому что они позволяют в достаточной степени возбудиться, а ведь именно это послужит ступенькой для новых экспериментов.

Во время разнообразий секса следует уделить время не самому оргазму, а приятным ощущениям, ведь именно они побудят пару повторить эксперимент ещё раз, пишут Дни24.