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Новости. Общество
18:40, 03 Октября 2017

Ученые предрекают россиянам возвращение суровых зим XX века

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Солнце, ослабившее активность, стало одной из причин возвращения в регионы России холодных зим середины XX века.

Об этом сообщил во вторник ТАСС академик РАН, научный руководитель Международного института криологии и криософии Тюменского государственного университета Владимир Мельников.

"Мы несколько лет назад ждали начало цикла похолодания, и он начался, несмотря на действие антропогенеза и огромные выбросы. Плюс активность Солнца, то есть несмотря на то, что вспышек было много, наблюдается снижение его активности. В целом Солнце внесет свой вклад в похолодание", - сказал Мельников.

Он добавил, что в середине XX века был холодный цикл, который сейчас возвращается в российские регионы.

"Как и в прошлые циклы, региональная изменчивость может быть значительной", - сказал собеседник агентства.

Ранее он отметил, что наблюдения он строит на изменениях вечной мерзлоты, так как происходящее в мерзлоте сходно с процессами в атмосфере. Академик РАН уточнил, сейчас Земля переживает "переходный период от одного состояния к другому". Мельников добавил, что Земля входит в холодный 35-летний цикл. В эти переходные периоды, по словам ученого, вполне возможны резкие изменения.

В свою очередь доктор биологических наук, специалист Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Рашит Хантемиров считает, что на данный момент о глобальном похолодании говорить не приходится.

"Растительность и животные пока не показывают никаких изменений. Признаки (похолодания) могут быть в том, что сейчас низкая солнечная активность, много лет идут крупномасштабные изменения, например, орбитальных параметров Земли, уже много тысяч лет ведут к тому, что может быть похолодание. Но сейчас основной фактор - большой объем углекислого газа в атмосфере, который перебивает влияние всех естественных факторов", - сказал ученый.

Он отметил, что естественные факторы могут только снизить скорость повышения температуры, но никак не сломать тенденцию.

По словам Хантемирова, грядущая зима может быть холодной, однако вряд ли она побьет многолетние рекорды. "Эта зима может быть холодной, но она не будет рекордной. Она может быть такой же, как нынешнее лето, которое не побило многолетние рекорды, а рекорды всего лишь 15-20 лет", - пояснил он.

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