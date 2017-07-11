Ученые раскрыли преимущества утреннего секса

Сексологи отметили преимущества занятия сексом в утреннее время.

Благодаря утреннему сексу климакс может наступить гораздо позже. Кроме того, секс с утра помогает женщинам расслабиться и преодолеть стресс. Данное заключение сделала сексолог Стефани Тертгилл. Еще одно исследование было проведено доктором Стргар, который сделал выводы о том, что люди, предпочитающие утренний секс являются более здоровыми и счастливыми.

Не секрет, что уровень гормона эстрогена повышается в результате занятия сексом. Эстроген делает кожу упругой, а волосы шелковистыми. Также во время занятия сексом выделяется допамин, который поможет избавиться от бессонницы и увеличивает энергию человека.

Ученые также утверждают, что вечерний секс не взбодрит и не наполнит энергией, поэтому целесообразно перенеси его на утро, пишет hotmurom.ru.