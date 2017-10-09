Ученые раскрыли секрет сексуального влечения

Ученые рассказали о причинах, по которым у людей возникает желание заняться сексом с другим человеком.

Соответствующее исследование опубликовал нейробиолог Эрик Хазелтайн в журнале Psychology Today.



Отмечается, что влечение обусловлено несколькими сигналами, действующими на бессознательном уровне. Так, важную роль играет симметрия тела и лица, которая расценивается как признак здоровья и "хороших" генов.

При этом, согласно результатам исследования, люди выбирают подходящего партнера по запаху. Так, в ходе эксперимента женщины неосознанно предпочитали футболки мужчин с наиболее симметричными чертами лица. Кроме того, мозг человека анализирует запах и может определить, болен ли потенциальный партнер, а также выявить некоторые черты его характера.

Также на выбор пары влияет химический состав слюны, по которому рецепторы во рту способны обнаруживать главные комплексы гистосовместимости. Тем самым мозг человека проверяет, насколько иммунная система сексуального партнера отличается от его собственной. Такие различия дают наибольшую гарантию того, что дети будут более устойчивы к заболеваниям, пишут РИА Новости.



