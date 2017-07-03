Ученые рассказали, как определить сексуальный темперамент женщины по губам

Ученые из Шотландии провели эксперимент и рассказали, обладательницы каких губ являются самыми страстными партнершами в сексе.

Наиболее активными в этом плане являются женщины с формой губ "лук Амура". В пример исследователи приводят Кейт Мосс и Рианну.

Чем ярче и объемнее губы у девушки, тем она более раскрепощена в постели, пишет РЕН.

Узкие и бледные губы свидетельствуют, как правило, о том, что их обладательница не готова к сексуальной близости.

Согласно проведенному опросу, исследователи выяснили, что 95% женщин с пухлыми губами каждый раз испытывают оргазм, а остальные — только в 60% случаев.